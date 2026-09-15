Herboristes : quand le savoir des plantes a quitté les boutiques pour les laboratoires

À Figeac, dans le Lot, Émilie Boulay est entourée d'une centaine de plantes sèches en vrac. Elle a passé seize ans derrière un comptoir de pharmacie avant de se former trois ans dans une école d'herboristerie près de Montpellier, puis d'ouvrir sa boutique en 2022. « La pharmacie d'aujourd'hui n'est plus celle que j'ai connue il y a vingt ans, la pression des laboratoires a tout déshumanisé. Il y avait une demande croissante de retour aux soins par les plantes. »

Le métier qu'elle exerce n'a plus d'existence légale. Le diplôme qui y donnait accès a été supprimé le 11 septembre 1941, et rien ne l'a remplacé. « Je ne suis pas autorisée à donner des conseils de santé, encore moins à poser un diagnostic. Certaines plantes sont interdites à la vente, seule une pharmacie peut vendre cette catégorie de plantes sous monopole. »

Avant cette date, la France a délivré ce certificat pendant cent trente-huit ans. À la fin, il était passé presque exclusivement par des femmes.

Jusqu'au 19e siècle, les plantes formaient l'essentiel de ce que les médecins appelaient la matière médicale. Une partie de ce savoir était enseignée dans les facultés, en latin. Un savoir populaire circulait parallèlement dans les maisons, les villages et les boutiques, par la transmission orale et l'usage. Cela était surtout vrai pour l'Europe occidentale et tout particulièrement en France.

Ailleurs, le savoir sur les plantes a suivi d'autres trajectoires. En Chine et en Inde, par exemple, il a été mis par écrit, compilé et enseigné dans des institutions très tôt, ce qui lui a donné une continuité que l'Occident n'a pas connue.

UN SAVOIR QUI A LAISSÉ PEU DE TRACES

Au 12e siècle, l'abbesse rhénane Hildegarde de Bingen composa la Physica, qui décrivait des centaines de plantes et leurs usages. À la même époque, à Salerne, une praticienne nommée Trotula fut associée à un traité de soins aux femmes. Son existence fut longtemps mise en doute, jusqu'à ce qu'un manuscrit permette de la rattacher à un texte précis.

L'historienne américaine Monica Green, qui a édité le corpus salernitain, a consacré un article à la façon dont ces deux femmes sont devenues, des siècles plus tard, les emblèmes d'une médecine féminine authentique que l'on cherchait rétrospectivement. Ce qui les distingue des autres, c'est qu’elles ont laissé des traces écrites, et que leurs textes ont été recopiés. Les femmes qui soignaient sans écrire n'ont laissé, elles, très peu, si ce n’est aucune trace.

À partir du 13e siècle, la création des facultés de médecine, fermées aux femmes, sépara une médecine autorisée du reste des pratiques. Le savoir se rassembla dans un même lieu, sous un même contrôle, et celles qui en étaient exclues continuaient d'exercer sans titre.

C'est cette seconde filière que l'on a longtemps associée aux femmes accusées de sorcellerie. L'ethnologue Ida Bost, qui a consacré sa thèse aux herboristes en France, ne retrouve pas ces figures dans ses dossiers. « Je n'ai pas vraiment vu se démarquer des herboristes qui ne soient pas des personnages de fiction, et qui aient été plus particulièrement qualifiées de sorcières ou de guérisseuses. L'accusation était plutôt diffuse et générale, que personnalisée et ouverte. »