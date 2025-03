1960 : Sirimavo Bandaranaike devient la première femme première ministre de l'histoire

« C’est d’abord son mari, Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike qui, le premier, accéda au pouvoir en 1956, lorsque le peuple commença à rejeter le vieux parti national uni , au pouvoir depuis l’indépendance en 1948 », raconte Nira Wickramasinghe , docteur en philosophie à l’université d’Oxford et maître de conférences au département d’histoire et de science politique de l’université de Colombo, au Sri Lanka.

Il était en effet le fondateur d’un nouveau parti, le Parti de la liberté du Sri Lanka ( SLFP ), fondé quelques années plus tôt, en 1951. Avec ce nouveau parti, il sut insuffler un vent socialiste progressiste dans le pays, offrant à son peuple une politique radicalement différente de celle du parti nationaliste, plus conservateur. Toutefois, son ère ne dura pas longtemps, puisqu’il fut assassiné seulement trois ans après le début de son mandat.

Néanmoins, qu'une femme soit élue dans ce pays n’était pas aussi surprenant qu’on pourrait le croire. « Le Sri Lanka est le premier pays d’Asie du Sud à avoir voté le suffrage universel pour les hommes et les femmes en 1931. Les femmes pouvaient alors voter depuis déjà une trentaine d’années ; elles étaient considérées comme des citoyennes à part entière et, par conséquent, pouvaient être un choix rationnel pour diriger un parti », relève Nira Wickramasinghe.

Elle ne se laissa pourtant pas abattre. Entourée de ses conseillers les plus avisés et des membres de sa famille, elle réussit à se faire une place sur l’échiquier politique. Son image de veuve et de mère éplorée servit finalement sa cause : elle était désormais perçue par le peuple comme une mère et une épouse, un personnage auquel on peut s’identifier facilement.