Ce que les archéologues du futur découvriront de notre époque

Nos habitations pourraient tenir plusieurs siècles ; des vestiges de nos tunnels de métro pourraient durer un millénaire. Les contenants alimentaires en plastique ne seront pas métabolisés en un sol sain par les bactéries ; nos piles chimiquement complexes de déchets électroniques continueront de circuler autour du globe, libérant du plomb et de l’arsenic ; et les poêles antiadhésives pourraient empoisonner des organismes vivants durant des millions d’années. Voilà ce qui subsistera de notre siècle de consommation de masse, enfoui dans le registre fossile, des millions d’années après la disparition de ceux qui auront acheté et produit tout cela.

« C’est une prise de conscience qui dégrise », note Jan Zalasiewicz.

LA CRÉATION LA PLUS DURABLE DE L’HUMANITÉ

À l’échelle des temps géologiques, le plastique est infiniment récent.

Depuis les années 1950, nous en avons produit plus de neuf milliards de tonnes et nous ignorons comment il se dégradera. Mais nous n’avançons pas complètement à l’aveugle. « Le plastique n’est qu’un matériau organique parmi d’autres, explique Sarah Gabbott. Sauf que c’est un matériau organique fabriqué par l’homme. » Formé à partir de vestiges de matière vivante (des organismes préhistoriques décomposés), le plastique est principalement constitué, comme toute vie sur Terre, de carbone.

Pour comprendre comment le plastique moderne est susceptible de se décomposer, Sarah Gabbott et Jan Zalasiewicz se sont intéressés à un cousin chimique ancien, le kérogène, une biomacromolécule complexe présente dans les roches sédimentaires, probablement engendrée par la compression de matériaux organiques. Il est pratiquement impossible de le distinguer de certains plastiques modernes. Certains types de kérogène auraient 50 millions d’années, ce qui suggère que son homologue d’origine humaine pourrait se maintenir au moins aussi longtemps dans les bonnes conditions, c’est-à-dire au fond des océans.

Le plancher océanique est jonché de plastiques sous la forme de sacs, de bouées et de bouteilles. Ils se sont pour la plupart décomposés et transformés en particules de microplastique. Ces particules proviennent d’une multitude de sources inattendues. Les flocons de peinture au latex représentent par exemple un peu plus de la moitié du microplastique présent dans les océans. Si une partie de ce plastique demeure à la surface, où il s’agrège pour former d’énormes îles-poubelles, la majorité filtre dans les profondeurs où il s’intègre à l’immense strate de plastique qui ceint notre planète.

Au fond de l’océan, le plastique se transforme en « plastiglomérat », un nouveau type de roche faite de plastique ayant fusionné avec de petites pierres et du sable ou comprimée en une couche sédimentaire sombre et opaque.

Tout le plastique ne se transforme pas avec le temps ; une partie peut subsister sous sa forme actuelle suffisamment longtemps pour que les paléontologues du futur le découvrent. Les conditions denses et relativement sèches de la plupart des décharges garantissent la non-dégradation des objets qu’elles contiennent. Pris en sandwich entre des couches de débris de construction, de bouteilles en verre écrasées, d’empilements de papiers traités et conçus pour durer et d’innombrables plastiques à usage unique, même les déchets alimentaires et les tontes de gazon pourrissent beaucoup plus lentement qu’ils ne le feraient autrement.

Dans les décharges du monde entier, nos vêtements jetés ont une chance d’être immortalisés dans le registre fossile. « Nous fabriquons cent milliards d’habits chaque année en ce moment, ce qui est ahurissant, révèle Jan Zalasiewicz. Environ 60 % sont en plastique et subsisteront. »

LA LONGÉVITÉ DU BÉTON

En plus d’avoir généré une couche de plastique, les humains sont à l’origine d’un autre phénomène géologique suffisamment important pour qu’il puisse encercler la Terre d’une coquille de deux millimètres d’épaisseur : le béton. Le mélange de ciment et de sable utilisé pour recouvrir nos trottoirs et construire nos parkings et nos habitations pourrait avoir une longévité comparable à celle du plastique.

Le béton est « la roche élémentaire de la modernité », explique Jan Zalasiewicz, et à l’instar des minéraux naturels qui s’y apparentent, il est inerte. Même lorsqu’il se fissure, il ne modifie pas chimiquement son environnement. En matière de toxicité, le béton est, selon Jan Zalasiewicz, un « problème plus petit » que « les plastiques, les toxines et les choses radioactives ». Il fait observer par ailleurs qu’il faut une quantité considérable d’énergie pour fabriquer du béton. La plupart des risques environnementaux sont donc courus au moment de sa fabrication, et non de sa dégradation.

Contrairement au béton de l’Antiquité que l’on retrouve dans tout l’Empire romain et en Syrie, le béton moderne n’a pas une grande durée de vie, mais l’énorme quantité que nous avons utilisée garantit qu’il en restera au moins un peu. Des trottoirs aux gratte-ciel, le matériau principal des paysages urbains est le béton. Quelques décennies seulement après leur abandon, les immeubles commenceront à s’effondrer, mais même les gravillons devront bien aller quelque part. Certains circuleront le long des lits des rivières et gagneront lentement l’océan. D’autres se fixeront probablement et créeront une nouvelle couche d’agrégats denses et caractéristiques sur le plan géologique. Ils se maintiendront là, sous la forme de gigantesques piles de sable lourd et gris, pendant des millions d’années.

Toutes les villes ne connaîtront pas ce sort. Quelques-uns de nos centres culturels courent le risque de devenir de « futurs méga-fossiles », pour reprendre les mots de Jan Zalasiewicz. « Des endroits tels que la Nouvelle-Orléans et Amsterdam continueront à s’enfoncer, ajoute-t-il. Des villes qui se situent sur des deltas s’enfoncent déjà. Et comme il y a beaucoup de sédiments qui doivent se déposer, ils ont de bonnes chances de se fossiliser plutôt que de simplement se fragmenter. »

Un jour, dans un millénaire, la Nouvelle-Orléans n’existera peut-être plus que sous la forme d’un enchevêtrement de routes et d’immeubles enfouis profondément sous des couches de limon comprimé attendant d’être mises au jour par des archéologues.

L’HÉRITAGE DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES