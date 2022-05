Turquie : un passage secret révèle des gravures rupestres vieilles de plusieurs millénaires

La procession divine est ici menée par Adad, le dieu mésopotamien de l'orage (au fond à droite, tenant un trio d'éclairs), le dieu de la lune Sîn, le dieu du soleil Shamash, et Atargatis, la déesse de la fertilité de la région, tous identifiés à l'aide d'inscriptions araméennes locales.

PHOTOGRAPHIE DE M. Önal , based on laser scan by by Cevher Mimarlık , Antiquity Publications Ltd