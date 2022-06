Un voilier de l’époque mérovingienne a été mis au jour près de Bordeaux

« Il s’agit d’un bateau très lourd avec beaucoup de membrures et de structures qui le consolident et le rendent très résistant. Il a la capacité d’avoir transporté de lourdes charges et beaucoup de marchandises. » Afin de comprendre ce qui pouvait être transporté, les scientifiques devront attendre d’analyser l’ensemble des éléments du bateau. « On a fait des prélèvements dans le sédiment qui était au sein du bateau. On a des éléments de plantes, des pollens et ensuite, des analyses du sol en cours permettront de voir les micro-éléments comme les graines par exemple. »

Selon les résultats d’analyses de 2019, il y a « pas mal de graines et de plantes d’origine méditerranéenne. […] C’est une information qui a son importance, mais qu’il ne faut pas surestimer. Le bateau a pu y être construit, il a pu naviguer jusque là-bas ou transporter des marchandises » précise Laurent Grimbert. « C’est en le démontant petit à petit que l’on va pouvoir reconstruire son histoire. Pour l’instant, on a plus de questions que de réponses même si on commence à voir apparaître l’image générale du bateau qui nous apparaît de plus en plus clairement. On est sur un gros travail de mise en comparaison avec d’autres éléments de cette période ».

La forme architecturale du bateau et les pièces utilisées pour le faire fonctionner sont également une source d’informations précieuse pour l’équipe de recherche. « L’épave va être entièrement dégagée et documentée par relevés photos, restitution 3D, topographie et enregistrement des différentes pièces de bois. Elle sera démontée et numérotée pièce à pièce » peut-on lire sur le site de l’Inrap.

Les experts estiment que le bateau mesurait initialement près de 15 mètres de long. « Il manque environ 3 à 4 mètres du bateau. La partie arrière s’est détachée peu de temps après que le bateau a coulé » affirme Laurent Grimbert. « On essaye de comprendre la membrure, comment étaient assemblés le mât, la coque, l’ossature du bateau. On fera la comparaison avec la période antique, pour voir s’il fait partie d’une évolution. Peut-être que l’on va découvrir des similitudes ou des points qui tranchent vraiment. Peut-être qu’il fait le lien entre la période antique et la période médiévale. »

L’équipe sur place vient de démonter la zone de l’emporte-pièce qui tenait le mât. « Début juin, on a démonté le plancher, on commence à démonter quelques membranes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que les pièces de la coque. On démontera ensuite le bordage. […] Chaque pièce nous en apprend un peu plus. On va essayer d’analyser la manière dont tenait le mât, quelle taille il pouvait faire. » L’analyse de la coque apportera des informations sur le niveau d’étanchéité désiré. « Si on est sur des éléments de tissus étanches qui vont être entourés de planches pour étanchéifier le bateau ou plutôt sur des éléments végétaux. Toutes les techniques se rattachent à des traditions architecturales différentes. Chaque pièce démontée est photographiée, mesurée, enregistrée, elle passe dans un laboratoire pour que le bois soit étudié, les traces d’outils, la façon dont il a été taillé. […] Après, on le met dans un bassin sur le site, pour le stocker. »

Le devenir de l’épave n’a pas encore été acté. Il pourrait être remonté et de nouveau enseveli pour ne pas l'abîmer davantage. Autre possibilité : « des musées pourraient vouloir le récupérer si on trouve un financement pour lyophiliser tout le bois afin d’éviter qu’il ne se dégrade encore et ainsi, il sera visible par le public » conclut Laurent Grimbert.