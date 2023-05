Cette femme a caché Anne Frank et transmis son histoire

En huit épisodes tournés à Amsterdam et à Prague, la mini-série Une lueur d'espoir, disponible en streaming sur Disney+, raconte l’histoire de Miep Gies. À l’occasion d’entretiens réalisés durant le tournage, les créateurs et les acteurs de la série sont revenus sur les raisons pour lesquelles, aujourd’hui encore, Miep Gies demeure une source d’inspiration.

« Si nous connaissons pour la plupart le journal, ce qui se passait en dehors de l’annexe […] est un mystère », déclare Tony Phelan, qui a écrit et produit le projet avec sa femme, Joan Rater. Cette dernière ajoute : « Qu’implique le fait de cacher des gens au quotidien ? Miep a dit oui à Otto Frank, et ensuite il faut dire oui tous les jours après ça, même si c’est dur, même quand vous êtes malade, même quand vous ne voulez pas […]. Et ça, pour moi, ce fait quotidien, est assez dramatique. »

Tony Phelan et Joan Rater, mariés depuis trente ans, ont créé, produit et écrit la mini-série après six ans de recherches. C’est un documentaire de 1995, Anne Frank Remembered, qui a initialement suscité leur intérêt et qui les a poussés à visiter la Maison d’Anne Frank, musée créé dans l’annexe où s’est tapie la famille Frank. En descendant ses escaliers escarpés et étroits, dans les pas d’Anne, Joan Rater a aperçu une fille faire la roue à l’extérieur.