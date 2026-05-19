Une momie, l’Iliade et un mystérieux rituel funéraire

En 1798, le baron Vivant Denon, un artiste accompagnant Napoléon Bonaparte lors de sa campagne d’Égypte, esquissa une grande colonne balayée par le sable au milieu des vestiges d’une cité ancienne.

Par son dessin, il donna à son insu la première preuve moderne de l’existence du port d’Oxyrhynque, un important port antique égyptien. Des fouilles ultérieures allaient faire émerger des tombeaux, des momies, de curieuses langues dorées et la plus grande collection secrète de papyrus jamais découverte. Mais le mois dernier, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé que des chercheurs avaient découvert quelque chose d’autre à Oxyrhynque : un fagot de papyrus scellé placé sur une momie et contenant des fragments de L’Iliade d’Homère.

« Il s’agit sans aucun doute d'une découverte très intrigante », déclare Serena Perrone, philologue (spécialiste de l’étude du langage sous ses formes orales et écrites) de l’Université de Gênes qui n’a pas pris part aux présentes recherches. Selon elle, cette découverte « ouvre la possibilité d’un nouveau contexte pour l’utilisation de la poésie d’Homère dans l’Égypte gréco-romaine ».

La découverte a été réalisée l’an dernier par une équipe de recherche espagnole lors de fouilles dans une zone appelée Nécropole supérieure. Là, ses membres ont mis au jour vingt paquets de papyrus soigneusement scellés et déposés sur leurs solennels propriétaires momifiés. Des datations préliminaires suggèrent que ces paquets et leurs momies datent du premier ou du deuxième siècle de notre ère, soit bien après la conquête de l’Égypte par Rome en l’an 30 avant notre ère.

« On les a découverts dans des momies de la période romaine à Oxyrhynque, placés sur la dépouille et scellés », explique Ignasi Adiego, philologue de l’Université de Barcelone qui faisait partie de l’équipe de recherche, connue sous le nom de Mission archéologique d’Oxyrhynque. Selon lui, ils étaient fermés avec des sceaux d’embaumeurs en argile, dont beaucoup étaient ornés de hiéroglyphes.

« On réservait généralement les sceaux aux documents, comme les contrats, les testaments et les lettres, pour prévenir toute falsification, ajoute Serena Perrone. Il n’existe à ma connaissance aucun papyrus littéraire portant des sceaux. »

L’Iliade d’Homère n’était pas une nouveauté pour la ville d’Oxyrhynque, ni pour ses habitants. Plus de 800 fragments de texte y ont été découverts au cours des deux derniers siècles. Mais la découverte de fragments de L’Iliade dans un étrange fagot scellé dans le cadre d’un processus de momification est, elle, sans précédent.

« Cela soulève de nombreuses questions », relève Serena Perrone.

DES PAPYRUS À PROFUSION À OXYRHYNQUE

Oxyrhynque, dont le nom provient d’un poisson-éléphant du Nil honoré comme une divinité, se trouve à 190 kilomètres au sud du Caire, dans l’actuelle ville d’El-Bahnasa. Des preuves hiéroglyphiques suggèrent que la ville a une longue histoire remontant au règne nubien sur l’Égypte, entre 747 et 656 av. J.-C., et possiblement plus loin encore. La cité fleurit avec l’installation de colons grecs après la conquête de l’Égypte par Alexandre le Grand en 332 avant notre ère et devint rapidement une ville importante. Le site reliait la Méditerranée à des oasis situées à l’ouest et faisait office d’étape essentielle pour les marchands et les voyageurs.

Des fouilles réalisées à Oxyrhynque ont révélé de grandes quantités de papyrus, un matériau qui n’est pas tout à fait du papier, fabriqué à partir de la plante éponyme, Cyperus papyrus, qui pousse dans les marais. On en a découvert dans des piles de détritus, dans des tombeaux, et même fourrés à l’intérieur de momies comme matériau de remplissage utilisé dans le cadre du processus d’embaumement.