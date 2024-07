En 1902, cette éruption meurtrière a secoué la Martinique, anéantissant la ville de Saint-Pierre

Au début du 20e siècle, Saint-Pierre est la ville la plus peuplée de Martinique. Prospère et moderne, elle en est la capitale économique et est surnommée tantôt La perle des Antilles, tantôt Le petit Paris. Avec ses rues pavées, ses maisons colorées, son théâtre, et son remarquable jardin botanique – considéré comme le plus beau de toutes les Antilles – Saint-Pierre est une ville moderne, dotée d’un système de canalisations et d’un réseau électrique offrant des infrastructures et des équipements très appréciés des Pierrotins. La ville est par ailleurs le principal port marchand de l’île, et ses activités commerciales liées à la production sucrière ont largement contribué à son développement.