Comment Don Cheadle a rejoint les Avengers du changement climatique

En janvier dernier, tandis que les incendies dévastaient Los Angeles, Don Cheadle et sa femme ont été contraints, comme des dizaines de milliers d’autres habitants, d’évacuer leur maison. « Nous avons emporté quelques vêtements et des choses irremplaçables – des photos, des dessins de nos enfants –, c’est tout. » La crise n’avait jamais été aussi proche pour cet acteur engagé, habitué aux missions bien plus lointaines.

Car Don Cheadle est également ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations unies pour l’environnement et membre du bureau exécutif de Solutions Project, une organisation qui soutient plus de 300 associations communautaires luttant pour la justice climatique dans quarante-cinq États américains. D’une certaine manière, les flammes qui ont consumé de la même façon maisons modestes et demeures cossues ont rappelé que la crise climatique ne s’intéresse ni à la couleur de peau ni au compte bancaire.