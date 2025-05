Pour l'entrepreneur turc Hamdi Ulukaya, "les réfugiés rendent les entreprises plus fortes"

Peu après l'explosion de la crise des migrants en Europe en 2015, Ulukaya a renforcé son engagement. « La seule façon de sortir ce sujet de la politique est que les entreprises s'y impliquent », dit-il. Il a fondé une organisation à but non lucratif, le Tent Partnership for Refugees, qui a depuis aidé des dizaines de milliers de personnes déplacées à trouver un emploi dans le monde entier, y compris chez Airbnb, Mastercard, UPS et Ikea. « Notre argument, c’est que vous ne trouverez pas de personnes plus loyales, travailleuses et déterminées pour travailler dans votre entreprise », affirme Ulukaya. « Elles n’oublieront jamais que vous leur avez donné une chance. »