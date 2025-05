Comment Héctor Bellerín est devenu la conscience environnementale du football mondial

Sa conscience écologique d'Héctor Bellerín s'étend également à ses projets annexes. Bellerín, qui a conçu une collection pour H&M et défilé pour Louis Vuitton lors de la Semaine de la mode de Paris, ne fait plus que des achats d'occasion et a récemment lancé sa propre marque de mode sur mesure, Gospel Estudio, qui utilise principalement des matériaux de seconde main et offre une certaine transparence dans sa chaîne d'approvisionnement. « Lorsque vous achetez quelque chose chez nous, vous pouvez voir sur l'étiquette le nom de chaque personne qui a participé au projet », explique M. Bellerín. « C'est donc une très longue étiquette. »