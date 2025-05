Interpréter Aquaman a fait de Jason Momoa un défenseur de l'océan

La première fois qu'il a prononcé un discours aux Nations Unies, lors d'une réunion de la délégation des Petits États insulaires en développement en 2019, a été « l'une des deux choses qui m'ont rendu le plus nerveux », raconte-t-il. « Je me suis dit : "Mec, tu aurais dû mieux travailler en cours d'éloquence, pourquoi est-ce que tu fais ça maintenant ?" » Mais le discours a été puissant. Jason Momoa se tenait devant son public, les cheveux longs et sauvages retombant sur un costume sobre. « En tant qu'Hawaïen natif, né d'une mère originaire de l'Iowa, j'ai vu comment un endroit peut être indifférent à un autre », commence-t-il. « Cependant, avec un pied dans deux mondes, j'ai vite compris comment un problème pour l'un deviendrait rapidement un problème pour tous. »

Ses derniers projets, à l'écran comme à la ville, reflètent son intérêt pour les écosystèmes insulaires. Momoa a récemment terminé le tournage de Chief of War, une série dramatique historique qu'il a écrite, produite et dans laquelle il joue, interprétant Ka’iana, un chef du 18e siècle qui a cherché à unifier les îles hawaïennes contre les colonisateurs.

Et l'année dernière, sa société de bouteilles d'eau en aluminium, Mananalu, a annoncé un partenariat avec Boomerang Water, qui conditionne de l'eau provenant de sources locales pour les hôtels - entre autres entreprises - dans des bouteilles en aluminium ou en verre, qui sont ensuite désinfectées et réutilisées après que les clients les aient retournées. En plus de promouvoir le recyclage, le programme limite la quantité de carburant utilisé pour transporter les bouteilles, comme le souligne Jerrod Freund, cofondateur de Boomerang.