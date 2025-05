Reservation Dogs : la recette du succès de Sterlin Harjo

Après plus d’une décennie passée à faire des films, Sterlin Harjo, dont le travail porte souvent sur les problèmes que rencontrent les Amérindiens, hésitait à mettre un terme à sa carrière. « Mes films étaient présentés en festivals et étaient diffusés, mais peu de gens allaient les voir », explique-t-il. « Cela devenait frustrant, je consacrais beaucoup d’énergie à les faire et ils ne me permettaient pas de vivre confortablement. »

Au lieu de rendre son tablier, Sterlin Harjo (Muskogee, Séminole) s’est allié à Taika Waititi (Māori) pour réaliser une série télévisée qui l’a projeté sur le devant de la scène, aux côtés d’autres compères. La série Reservation Dogs (produite aux État-Unis par FX, un studio appartenant au même groupe que National Geographic), a fait ses débuts en 2021 et suit la vie d’adolescents dans une réserve de l’Oklahoma. « J’ai pris un pari en pensant que le milieu allait changer, dit-il, et ce fut le cas. »

Une première pour une série télévisée, Reservation Dogs comptait des Amérindiens devant et derrière la caméra. « Honnêtement, je pense que c’est ma naïveté qui a rendu cela possible », confie Sterlin Harjo. « Je savais que FX faisait des productions entièrement réalisées par des personnes noires avec Atlanta alors je me suis dit qu’ils feraient bien pareil pour une série amérindienne. Ils ont compris mon idée et m’ont énormément soutenu. »

Les Amérindiens se sont réjouis à la sortie de la série. Ils assistaient à une représentation de leur culture d’une manière qui n’avait jamais été faite jusqu’alors. Wes Studi, acteur Cherokee renommé et le seul Amérindien à recevoir un Oscar, jouait un rôle récurrent dans la série et continue d’observer un effet domino. « Toutes les personnes qui étaient sur le front durant les quarante dernières années ont fait en sorte que [cette série] voit le jour », se réjouit-il. « Je remarque un intérêt grandissant pour les histoires amérindiennes et grâce au travail de Sterlin, il y a plus d’opportunités. »

Reservation Dogs défie tous les anciens stéréotypes problématiques que perpétue la pop culture en montrant les Amérindiens comme ils le sont : des personnes comme les autres, avec leurs joies, leurs traumas et leurs problèmes quotidiens. « C’est exaltant parce que le grand public se prend d’intérêt pour nous et nous avons l’opportunité de raconter nos histoires de manière authentique et de montrer la diversité de notre narration. Selon moi, nous sommes les meilleurs conteurs de la Terre », déclare Sterlin Harjo. L’audience non-amérindienne qui a suivi la série compte comme un bonus pour le réalisateur, qui a créé la série à destination d’un public amérindien. Même avec toutes les louanges, son peuple demeure son phare dans la nuit. « Le défi que je m’impose dans mon travail c’est de pouvoir garder la tête haute au sein de ma communauté », dit-il. « Mon travail et ma vie ont toujours été liés et pour pouvoir rester fier, je dois produire un travail honnête. » Il se souvient s’être rendu au festival du sorgho à Wewoka, dans l’Oklahoma, le berceau de la Nation Séminole de l’Oklahoma. « Des personnes que j’ai connues toute ma vie sont venues me prendre dans leur bras pour me dire à quel point elles appréciaient mon travail », s’émeut-il.