Victor Glover, fer de lance d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale

« Pour désigner une grande réussite humaine, on parle de moon shot [«lancement d’une fusée vers la Lune»] », dit Victor Glover. Mais comment qualifier le « pas de géant » qui nous mènera au-delà de la Lune ? L’astronaute noir jette les bases de ce défi en se préparant à voyager plus loin dans l’espace qu’aucun être humain avant lui. Pour la mission Artemis II, dont le lancement est prévu en avril 2026, il s’aventurera 8 000 km au-delà du satellite de la Terre, ouvrant la voie à de futurs alunissages… et à Mars. Lui est convaincu que ce type d’exploration est plus significatif que le simple fait d’atteindre un endroit lointain : « Nos yeux et nos coeurs s’élèvent ensemble. Cette inspiration et ce soutien collectifs unissent les gens. »

Lors de son premier voyage dans l'espace, Victor Glover a eu l’impression d’être à deux endroits en même temps. En 2020, en tant qu’ingénieur de vol et membre d'équipage des Expedition 64 et 65 de la NASA vers la Station spatiale internationale, Victor Glover scrutait le panneau de contrôle, vérifiant la vitesse, l’altitude et les coordonnées au sol du véhicule pendant l’ascension de près de neuf minutes. Mais une autre partie de lui regardait par la fenêtre, contemplant la Terre dans toute sa splendeur, émerveillé par la hauteur qu’ils avaient atteinte. Il était dans l’espace, presque en dehors de son propre corps, à un moment où, partout dans le monde, beaucoup vivaient confinés à cause de la pandémie de COVID-19.

Victor Glover se prépare à voyager à nouveau dans l’espace, mais cette fois-ci, beaucoup plus loin. Pour la prochaine mission Artemis II, actuellement prévue pour avril 2026, la NASA enverra un équipage de quatre astronautes faire une boucle autour de la face cachée de la Lune avant de revenir sur Terre ; ils s’éloigneront de notre planète de 450 000 kilomètres, soit plus de 8 000 kilomètres au-delà de la Lune. Et lors de la mission suivante, Artemis III, l’agence spatiale américaine prévoit que des humains marcheront sur la surface lunaire pour la première fois depuis cinquante ans, cette fois au pôle Sud, encore inexploré - avec l'objectif à long terme d’établir une base lunaire servant d’étape pour un futur voyage vers Mars.

« Dans toute l’histoire de l’humanité, depuis les premiers témoignages gravés sur les parois des grottes ou taillés dans la roche, nous n’avons envoyé qu’une poignée de personnes, une infime fraction, au-delà des limites de la Terre. Même ceux qui vivent en orbite terrestre basse, comme lorsque j’étais à la station spatiale, ne sont qu’à 400 kilomètres d’altitude » souligne Glover. L’exploration lunaire, dit-il, nous encourage à lever les yeux. « Nos regards se tournent vers le ciel. Nos cœurs s’élèvent. Et pour moi, cette inspiration collective, cet élan qui rassemble les peuples... c'est ce dont l’humanité a besoin. »