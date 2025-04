Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, a cédé son entreprise pour sauver la planète

Yvon Chouinard a toujours fait montre de cette modestie. « J’ai été un dirtbag climber (un « grimpeur vagabond »), un fondu de la grimpe, et je tiens ma philosophie de mon père, relate-t-il. J’étais complètement fauché, je mangeais de la nourriture pour chat, des écureuils. Je me glissais dans les jardins pour voler des fruits. » Pour celui qui a fait de l’escalade sur tous les continents, le sport est ce qui lui manque le plus aujourd’hui. « Je n’ai plus le sens de l’équilibre », soupire-t-il. Pour autant, sa connexion viscérale à la nature lui a permis de comprendre il y a longtemps les changements irréparables infligés par l’homme à la planète – ne serait-ce qu’en en écorchant la roche pour l’escalader. Pendant ses

soixante ans de carrière, il a fait en sorte de l’abîmer le moins possible. Mais, souligne-t-il, « Patagonia n’est pas pour autant une entreprise sans impact environnemental. Cela n’existe pas. Je considère notre philanthropie non pas comme une oeuvre de charité, mais comme le prix à payer pour faire du commerce, pour utiliser des ressources non renouvelables. »