1001 vraies pattes : la vie extraordinaire d'insectes ordinaires

Les insectes sont indispensables à l'équilibre de la planète et constituent un maillon essentiel de l’ensemble de la chaîne alimentaire. Ils assurent la circulation des nutriments dans le sol, pollinisent les fleurs et les cultures fruitières du monde entier et s’occupent de la dissémination des graines. Malheureusement, le changement climatique, les pesticides et la perte d'habitats menacent ces créatures. Les populations d'insectes sont en forte diminution. Georgiev est écologiste de formation et connaît parfaitement les enjeux auxquels sont confrontés ses petits sujets. Pourtant, photographier la beauté des insectes qui prospèrent dans leurs habitats, dit-il, « me fait rêver. Cela me calme et m’apporte la sérénité »