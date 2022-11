Les rails de Carajás au Brésil : un calvaire pour les populations locales

Zacarias da Silva, connu sous le nom de Zazinha, porte un costume traditionnel Bumba-meu-boi dans sa maison à Mutum II, une communauté particulièrement touchée par la voie ferrée de Carajás. Bumba-meu-boi est un festival brésilien populaire qui mélange les héritages indigènes et africains. Lorsque la voie ferrée de Carajás fut agrandie, de nombreux habitants durent fuir pour trouver du travail ailleurs et le festival local ne fut plus célébré.