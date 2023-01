La merveilleuse variété des pigeons

Le nicobar à camail (Caloenas nicobarica) est le plus proche parent encore vivant du dodo. On observe ces oiseaux sur les îles indiennes d'Andaman et Nicobar, dans l'archipel malais, ou encore sur les îles Salomon et dans les Palaos. L'Union internationale pour la conservation de la nature considère cette espèce comme quasi menacée. Cet individu a été photographié au zoo et aquarium Henry Dooly d'Omaha.