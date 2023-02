Quelles sont les meilleures photographies de l'année 2022 ?

« Partout où il y a du saumon, il y a du chaos. » Telle était la devise de Karthik Subramaniam alors qu’il campait près du rivage de l’Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve, et attendait le bon moment.

C’était le dernier jour de son voyage photographique d’une semaine. Le ferry de l’ingénieur logiciel devenu photographe amateur devait partir quelques heures plus tard, mais M. Subramaniam préférait rester le plus longtemps possible et observer les pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) entrer et sortir de l’eau dans leur quête de nourriture. La ville de Haines, une pointe de terre coincée entre deux bras de mer et située au sud de l’Alaska, accueille chaque automne les plus grands rassemblements de pygargues à tête blanche du monde, soit près de 3 000 individus qui arrivent à temps pour la migration des saumons.

Plusieurs de ces rapaces s’attardaient sur un rondin. Cet emplacement de choix leur permettait de se poser à proximité du rivage, où leurs pairs arrivaient parfois avec le butin de leur chasse réussie : un saumon fraîchement pêché. Lorsqu’un poisson apparaissait, les spectateurs descendaient pour déguster leur portion.

Alors que Subramaniam dirigeait son objectif sur une branche, il a observé une agitation : un aigle arrivait à toute vitesse, intimidant le résident actuel et s’appropriant la place de choix. Il a intitulé la photographie obtenue Dance of the Eagles (La danse des aigles), en référence à la guerre fictive entre les dragons du roman de George R. R. Martin A Dance with Dragons, et l’a soumise au concours photographique Pictures of the Year de National Geographic.

Pendant des années, Subramaniam se contentait de photographier des paysages et ses souvenirs de voyages, mais en 2020, alors qu’il était bloqué à San Francisco par la pandémie de COVID-19, il a commencé à s’adonner à la photographie animalière. Il a parcouru les réserves naturelles locales, s’est rendu au Point Reyes National Seashore et s’est promené dans les parcs de la ville, à la recherche d’oiseaux et d’autres créatures. Lorsqu’il a appris que deux pygargues à tête blanche nichaient sur le toit d’une école primaire à seulement deux heures de chez lui, il a commencé à s’y rendre le week-end, et à camper aussi longtemps qu’il le fallait pour les photographier pendant leur chasse.

La patience qu’il a acquise lors de cette période d’essai a fini par porter ses fruits : vendredi, sa photographie des rapaces d’Alaska a gagné le grand prix de notre concours, ce qui lui vaudra une place dans le numéro de mai du magazine National Geographic.

Subramaniam confie apprécier tout particulièrement la tension capturée dans cette photographie. « On peut se demander ce qu’il s’est passé ensuite. » La réalité est moins mystérieuse : lorsqu’il s’est aperçu qu’aucun saumon n’apparaissait, l’oiseau triomphant a fini par s’ennuyer et céder sa place au prochain observateur.

