Le parc culturel du Tassili, le "plus grand musée d'art préhistorique du monde"

Le guide touareg Abdellah Elies explique la légende qui se cache derrière « La vache qui pleure », une célèbre gravure ancienne réalisée sur une paroi rocheuse située entre Djanet et la Tadrart Rouge. Selon la légende locale, le troupeau représenterait le désespoir des bergers de la région lorsque la « période humide africaine » a pris fin et que le « Sahara vert » s'est transformé en une terre aride et poussiéreuse.