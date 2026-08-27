Reportage : la charge des cavalières marocaines

Lorsque Zahia Aboulait était petite, son plus grand bonheur était d'accompagner son père dans les festivals ruraux marocains, les moussems, pour le voir se produire avec sa troupe de tbourida. Cette tradition équestre plusieurs fois centenaire consiste à simuler une charge de cavalerie, la plus parfaite possible, sur une piste en terre. La chevauchée s'achève lorsque les cavaliers - agissant à l'unisson, leurs chevaux au galop - lèvent leurs fusils pour tirer ensemble une seule et même salve tonitruante. Ce rituel tire son nom du mot arabe désignant la « poudre à canon » ; s'il se pratique dans tout le Maghreb, c'est au Maroc qu'il est particulièrement chéri. Le père de Zahia Aboulait était agriculteur et pratiquait la tbourida en amateur au sein d'une troupe; Zahia, qui ne ratait presque aucun moussem, en aimait chaque instant: l'odeur des chevaux, le claquement des mousquets, les djellabas finement brodées des hommes.

À cette époque, les cavaliers de tbourida étaient presque exclusivement des hommes. Mais un jour de 1999, l’un des membres de la troupe de son père ne se présente pas, et Zahia, alors âgée de quatorze ans, demande à le remplacer. Elle monte à cheval depuis l'âge de six ans, observe et apprend la tbourida depuis presque aussi longtemps. Son père, qui encourage la passion de sa fille, ne s'oppose pas à la laisser monter. Il lui prête l'une de ses longues robes traditionnelles, la djellaba, qu'elle enfile par-dessus son jogging et ses baskets. Enhardie par ce premier succès, elle ose réclamer un fusil ; il lui en donne un et lui montre comment charger la poudre noire (sans balles). Ce que Zahia retient de cette journée, c'est la façon dont les spectateurs - qui n'ont sans doute jamais vu de cavalière - la mitraillent de photos.

Au cours des vingt-sept années qui suivent, les femmes conquièrent une place dans la tbourida. Aujourd'hui, Zahia est l'une des cavalières les plus connues du pays: elle dirige sa propre troupe entièrement féminine - elles sont une douzaine tout au plus sur environ un millier de troupes au Maroc - et fait partie d'un petit cercle d'« anciennes » qui ont contribué à changer les mentalités pour incarner cette tradition. Alors que les vidéos de tbourida déferlent sur les réseaux sociaux et exposent cette activité à de nouveaux publics à travers le monde, Zahia est passée du statut de pionnière à celui de mentor, formant la prochaine génération de jeunes femmes prêtes à perpétuer une pratique aux racines ancestrales.