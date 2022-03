En images : le Japon secret

Au musée Oshima Tsumugimura d'Amami, les visiteurs peuvent observer l'ensemble du processus de production. Selon un tableau préétabli de motifs, les fils sont d'abord colorés avec des colorants végétaux tels que le techiki (Raphilolepis umbellata) et l'indigo (Persicaria tinctoria) environ 30 fois, puis une fois avec de la boue. Ce processus est répété plusieurs fois en fonction de l'intensité de la couleur noire visée. On dit que la boue d'Amami-Oshima contient une quantité relativement élevée de fer, et que le fer crée une réaction chimique avec le tanin de la teinture techiki pour colorer les fils en noir. La conception des motifs et la coloration des fils sont principalement réalisées par des artisans experts.