Exposition photo National Geographic : Québec, l'automne en majesté

La période est aussi consacrée à la récolte de la canneberge. À Saint-Louis-de-Blandford, sur l’exploitation Canneberges Bieler, le plus gros cultivateur de la petite baie acidulée du Canada, elle obéit à un procédé aussi insolite que méconnu. Les champs sont d’abord inondés et le battage de l’eau permet ensuite de détacher les fruits de leur pied. Plus légères que d’autres baies, les canneberges remontent et flottent à la surface, avant d’être ramassées dans de vastes filets. Elles seront ensuite congelées et exportées dans le monde entier. Après le Wisconsin, aux États-Unis, le Québec est aujourd’hui le deuxième producteur de canneberge du monde.