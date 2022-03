Ukraine : la larme d'Odessa

L’homme d’Odessa n’avait enlevé ni son manteau ni sa casquette, il portait son sac en bandoulière et dedans un parapluie, les mains dans les poches. Il se tenait à côté d’un piano encore embarrassé d’un tissu pourpre et épais qui le protégeait ainsi de la poussière. Nous pouvions entendre un son lourd, répétitif et sourd, un bruit de fond permanent de marteaux et de chalumeaux venant des échafaudages à l’étage du dessous. La longue galerie où nous nous trouvions était plongée dans une pénombre involontaire. Cela importait peu au vieux et malicieux pianiste qui jouait debout. Il se moquait bien de tout le reste à cet instant. Lui aussi avait gardé sur lui sa longue gabardine noire. Il était impatient, insatiable même. Une soif de bémols et de dièses, une urgence musicale !

Je me tenais à l’opposé du piano avec sur l’épaule une caméra dont je ne maîtrisais pas le fonctionnement. Le son était hésitant, et l’image sous-exposée, floue et brouillée, lointaine - à l’écran comme dans le temps - demeure jusqu’à ce jour celle d’un instant, bref et joyeux, la folle promesse d’un port Ukrainien de la mer Noire, une ville de poètes et de musiciens, Odessa, tout à coup libre du joug soviétique.

Âgé alors de 85 ans, Shura Cherkassky, surnommé le dernier des pianistes romantiques, laisse ses doigts minuscules, épais et poilus ressusciter sur le clavier les mélodies de Chopin et de Scriabine qu’il avait interprétées lors de son premier récital à Odessa. Il avait alors 9 ou peut-être 10 ans. Sa mère Lydia avait décelé tôt l’oreille musicale et prodigieuse de son enfant. Elle-même pianiste, elle aurait joué devant Tchaïkovski à St Pétersbourg.

Son fils joue lui pour cet Ukrainien – l’homme était-il un maître d’œuvres, un ouvrier ou un gardien ? C’est lui qui venait de nous conduire dans cette galerie. « Il y a un piano là-haut », avait dit-il dit au maestro, un piano de fortune mais qui faisait parfaitement l’affaire.

- Qu’est-ce que vous aimeriez entendre ? lui demande Cherkassky.

- La Toccata de Bach, lui répond l’Ukrainien, sans la moindre hésitation.

Cherkassky, son impresario Christa Phelps, un journaliste de la BBC Radio, mes parents et moi-même étions arrivés deux jours plus tôt dans cette cité balnéaire Ukrainienne. Nous sommes en mai 1995. Cherkassky ne se savait pas encore atteint d’un cancer fulgurant.

Quelques années plus tôt, la dissolution de l’Union Soviétique avait permis à l’Ukraine de retrouver son indépendance. Les abords des pistes de l’aéroport étaient encore jonchés de carcasses et de ruines d’avions, d’hélicoptères et de chars, tous vestiges de l’ère soviétique. Il ne coulait dans les salles de bain de notre hôtel qu’un mince filet d’eau très froide, mais le Londonskaya était le plus bel hôtel de la ville, le seul qui pouvait accueillir des clients étrangers. Odessa était d’évidence pauvre mais son héritage culturel était immense. Il suffisait d’admirer son architecture, les parois colorées des immeubles et les avenues spacieuses. Dans les restaurants et les rues, la musique était omniprésente. Il me semblait que chaque citoyen d’Odessa était au fond aussi un musicien.

Je me demande aujourd’hui ce qu’ils sont devenus, toutes celles et ceux que j’ai croisés trop vite, maladroitement, dans le viseur de la caméra que l’on m’avait prêtée.

Que sont devenus ces musiciens de la Philharmonie d’Odessa qui entamaient en l’honneur de Cherkassky sous la baguette de leur chef d’orchestre américain, Hobart Earle, l’ouverture de Carmen ?

Le 1er mars 2022, presque 27 ans après cette performance, alors que l’armée de Poutine poursuit son œuvre d’invasion et de destruction le chef d’orchestre Hobart Earle a posté sur Internet une photo de l’opéra au style viennois d’Odessa, protégé par de fragiles barricades anti-char et des sacs de ciment, en ajoutant, « c’est 2022, pas 1941 ! ».