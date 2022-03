Ludmyla Kuchebko, 72 ans, originaire de Jytomyr, a fui les sirènes de raid aérien mais s’inquiète pour son fils qui est resté à Kiev. Elle se tourne vers Dieu pour « sauver non seulement mon fils, mais aussi l’Ukraine », et elle prie pour chacun des passagers dans chacun des trains. « Aujourd’hui, nous prions non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour la Russie. Pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. »