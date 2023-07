Hiroshima et Nagasaki : portraits de survivants de la bombe atomique

Fujio Torikoshi (86 ans)

HIROSHIMA • 1.9 KILOMÈTRE

Âgé de 14 ans lorsque la bombe a frappé, Torikoshi était devant sa maison et cherchait du regard les avions qu’il avait entendus passer. Il a alors aperçu un unique point noir qui a explosé en « une boule de lumière aveuglante qui a envahi tout l’espace », a-t-il déclaré dans son témoignage. Il a ressenti une vague de chaleur intense sur son visage, a été balayé d’un coup sec et s'est évanoui. Lorsqu'il a repris conscience, il a essayé d'arrêter la sensation de brûlure en s'immergeant dans l'eau, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Ses blessures étaient si graves qu'il ne pensait pas survivre au-delà de 20 ans. Il a pourtant vécu plusieurs décennies de plus, avant de s'éteindre en 2018. « La vie est un curieux trésor », a-t-il écrit (ci-dessus). « Nous ne pouvons pas continuer de sacrifier des vies précieuses à la guerre », a-t-il ajouté. « Tout ce que je peux faire, c'est prier, avec ardeur et sans relâche, pour la paix dans le monde. »