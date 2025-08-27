Photographie

Et si tous les avions décollaient en même temps ?

Les images composites de ce photographe montrent ce à quoi ressembleraient les aéroports si tous les avions décolaient en même temps. Une extraordinaire illusion d'optique.

Publication 27 août 2025, 16:54 CEST
plane-flight-path-dubai

Cette image composite montre les départs d'avion au petit matin depuis la piste 12R de l'aéroport...

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-flight-path-heathrow

Cette image composite a été créée à l'aéroport Heathrow de Londres, sur la piste 09L entre...

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-life-cycle-03

Des avions en cours de maintenance à Victorville, en Californie.

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-flight-path-munich-02

Un jour de départ depuis la piste 8R de l'aéroport de Munich illustre la diversité des avions et...

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-flight-path-jfk

Image compostité d'un jour d'arrivée sur la piste 31R de l'aéroport JFK de New York.

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-life-cycle-05

Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Southwest au terminal 1A de l'aéroport de Los Angeles.

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-flight-path-munich-01

Les avions du matin à Munich à leur altitude de décision. Il s'agit du point où le pilote décide si...

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-life-cycle-02

Des avions alignés au dépôt à Victorville, en Californie.

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-life-cycle-04

Des avions qui ne sont plus en circulation et des pièces détachées stockés à Mojave, en Californie.

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
plane-life-cycle-01

Des avions démantelés par des engins de chantier à Victorville, en Californie.

PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
