Et si tous les avions décollaient en même temps ?
Les images composites de ce photographe montrent ce à quoi ressembleraient les aéroports si tous les avions décolaient en même temps. Une extraordinaire illusion d'optique.
Cette image composite montre les départs d'avion au petit matin depuis la piste 12R de l'aéroport...PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Cette image composite a été créée à l'aéroport Heathrow de Londres, sur la piste 09L entre...PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Des avions en cours de maintenance à Victorville, en Californie.PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Un jour de départ depuis la piste 8R de l'aéroport de Munich illustre la diversité des avions et...PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Image compostité d'un jour d'arrivée sur la piste 31R de l'aéroport JFK de New York.PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Southwest au terminal 1A de l'aéroport de Los Angeles.PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Les avions du matin à Munich à leur altitude de décision. Il s'agit du point où le pilote décide si...PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Des avions alignés au dépôt à Victorville, en Californie.PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Des avions qui ne sont plus en circulation et des pièces détachées stockés à Mojave, en Californie.PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley
Des avions démantelés par des engins de chantier à Victorville, en Californie.PHOTOGRAPHIE DE Mike Kelley