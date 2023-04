Le Svalbard, point zéro du changement climatique

Un jeune ours polaire curieux observe le photographe depuis le rivage. Lorsque la glace de mer se forme en hiver, les ours polaires (à l'exception des femelles gravides) la traversent à la recherche de nourriture. Le Svalbard étant le point zéro du changement climatique, ces ours polaires doivent s'adapter à la diminution de la glace de mer.