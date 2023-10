Les plus belles photos de l'espace prises par la Nasa

Les astronomes ont étudié 10 000 étoiles dans les images transmises par Hubble pour produire cette image composite et en savoir plus sur l'évolution de la Voie lactée. La lumière émanant de notre propre galaxie est la plus vibrante et la plus récemment produite. Plusieurs missions de maintenance ont permis de garder Hubble en forme afin de recueillir les données que le Space Telescope Science Institute déchiffre et colorie ensuite pour donner naissance à de somptueux tableaux cosmiques.