Michel Sarran, le goût de la photo

J’y ai toujours été sensible. Pour ma communion solennelle, j’avais reçu un petit appareil photo argentique. Il m’a permis de fixer des réunions de famille ou des instants de voyage, c’était magique. Des photographes m’ont aussi marqué, comme Helmut Newton et son jeu sur les lumières et les contrastes. Plus tard, en tant que chef, j’ai travaillé avec des photographes professionnels, notamment Anne-Emmanuelle Thion, dont j’apprécie beaucoup l’œuvre. En fait, j’aime la photo, car j’aime ce qui est artistique.