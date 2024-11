« No Woman's land » : la lutte au féminin en Afghanistan

Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, les femmes afghanes ont vu leurs droits et leurs libertés annihilés. De nombreux décrets et lois ont été adoptés, supprimant petit à petit tout moyen d’expression de leur identité, jusqu’à faire disparaître les femmes des rues afghanes.

Le ministre afghan de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice, Mohammad Khalid Hanafi, a même promulgué le 26 octobre dernier, l'interdiction aux femmes de réciter le Coran à voix haute entre elles. Elles n'ont désormais plus « le droit de s'entendre ».

La photojournaliste irano-canadienne Kiana Hayeri et la chercheuse et photographe française Mélissa Cornet ont travaillé à mettre à l’honneur ces femmes dans toute leur diversité. Soutenues par la Fondation Carmignac, elles se sont rendues en janvier 2024 dans les régions les plus reculées d’Afghanistan, où elles ont passé six mois afin de présenter au monde un instantané intime des femmes afghanes. Des femmes fortes, rêveuses et dignes. Leur travail, No Woman’s Land est présenté au public depuis le 24 octobre 2024 dans un double lieu d'exposition, au Réfectoire des Cordeliers (75006) et sur le Port de Solférino, face au Musée d’Orsay (75007).

Pourquoi avez-vous choisi de réaliser ce reportage ?

Mélissa Cornet : Nous étions déjà familiarisées avec la situation des femmes afghanes, avant et après le coup d’État. Nous observions comment les femmes étaient dépeintes dans les médias. La plupart adoptaient toujours cette image de la femme afghane vêtue de noir, représentée comme une victime des talibans. Nous voulions aller au-delà, nuancer, détailler, préciser le portrait des femmes afghanes de la manière la plus respectueuse et fidèle qui soit.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées en photographiant ces femmes ?

Kiana Hayeri : Assurer leur sécurité était le premier enjeu. Elles vivent dans un État policier où non seulement les talibans ont le contrôle, mais en plus, chacun de leurs voisins peut les dénoncer.

Mélissa Cornet : Un autre défi a été leur sécurité sur le long terme, car même si elles ont accepté de montrer leur visage, nous devions nous assurer qu'elles comprenaient ce que cela signifiait d'avoir sa photo en ligne. Une fois les photos publiées, nous perdons complètement le contrôle. Alors, même si elles donnent leur consentement, nous ne savons pas si celui-ci sera toujours valable dans six mois.

Pour nous en assurer, nous avons souhaité garder un moyen de contact, généralement par l’intermédiaire de WhatsApp, avec un grand nombre d’entre elles. Pour certaines, que nous avons rencontrées à Jalalabad, il a été plus compliqué de maintenir la communication puisqu’elles n’avaient pas de téléphone. Nous devons toujours décider au cas par cas et avec la plus grande prudence, dans quelle mesure nous devons être conservatrices pour qu’elles ne soient pas reconnues. Kiana a utilisé du tissu pour couvrir leurs visages. Elle a joué avec les lumières, leur silhouette, afin que nous puissions toujours raconter leur histoire sans révéler leur identité, même dans six mois, un an, deux ans...

Certaines de vos photos ont été prises à l'extérieur. Comment avez-vous assuré leur sécurité dans ce contexte ?