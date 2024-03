À la découverte des communautés les plus reculées de l'est du Bhoutan

Royaume bouddhiste situé dans l'Himalaya, entre la Chine et l'Inde, le Bhoutan compte plus de 700 000 habitants, dont la plupart vivent dans les villes de Thimphou et Paro, à l'ouest. Les six dzongkhag (ou districts) les plus à l'est comptent parmi les régions les moins peuplées du pays ; au moins deux jours de voiture sur des routes sinueuses sont nécessaires pour les atteindre.