Photographie : nos conseils pour réaliser de beaux portraits

Il est important d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire de la séance et d’être préparé.e à ce que vos premiers choix ne fonctionnent pas. Imaginons que j’aie une idée de prise de vue à laquelle je tiens beaucoup et que le sujet vienne me dire qu’il a déjà été photographié à cet endroit la semaine passée et qu’il veut changer. Ou bien que vos essais soient parfaits dans une certaine lumière et sous un certain angle, mais que le sujet ne soit pas d'accord. Vous devez être capable de changer d’idée en un clin d'œil. Tellement de choses peuvent se produire et il faut être prêt.e à modifier complètement vos plans.