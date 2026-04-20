Photographie : les plus beaux motifs de la nature

C'est également sur le bord de la mer que Jon McCormack a développé un nouvel intérêt pour les motifs de la nature et leur signification cachée. Photographe de renom, écologiste et vice-président chargé des appareils et logiciels photo chez Apple, Jon McCormack s'est installé en Californie avec sa femme au début de la pandémie de COVID-19, en quête de réconfort et d'un refuge. Tous les soirs, il se rendait sur la plage d'Asilomar State, appareil photo à la main, où il était attiré par les « harmonies de la nature », comme il les appelle. « Ce que j'ai vraiment trouvé fascinant, ce sont ces petits moments où la marée, la lumière et les pierres se combinent pour créer ces motifs éphémères » explique-t-il. « C'était bien plus intéressant que le reste de la splendeur de la plage. J'avais toujours été intéressé par l'environnement. C'est ce qui m'a poussé à principalement m'intéresser, en tant que photographe, aux motifs et à la structure du monde naturel ».