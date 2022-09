Plongée dans les profondeurs phosphorescentes de l’océan

Comme pour tant d’autres phénomènes marins, on s’autoriserait presque à croire que la biofluorescence est d’origine extraterrestre. Plus de 80 % des océans sont inexplorés et, selon la NASA, nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur nos propres fonds marins. Certains phénomènes comme celui-ci commencent à peine à être compris.

D’après David Gruber, biologiste marin et explorateur National Geographic, l’intérêt porté par les scientifiques à ce phénomène a grandi ces dix dernières années. Il est à l’origine de plusieurs avancées sur le sujet, et plus particulièrement d’une étude parue en 2019 qui montrait comment ces animaux produisent ces effets lumineux grâce à des molécules dont la science ignorait l’existence. En 2014, il a prouvé dans une de ses études que la biofluorescence est monnaie courante chez plus de 200 espèces de poissons. Ses recherches ont également montré que certains requins (et même certains reptiles comme les tortues de mer) ont la capacité de briller dans le noir ; une avancée révolutionnaire que National Geographic a incluse dans son classement des vingt plus grandes découvertes des années 2010.

D’après lui toujours, qu’il s’agisse de plonger avec des bouteilles ou avec un masque et un tuba (pratique appelée snorkeling), les excursions fluorescentes transforment les récifs et les spots les plus familiers au point qu’on ne les reconnaît plus. « Les personnes qui pensent avoir vu l’océan et bien le connaître, tout à coup, sont tout bonnement époustouflées », atteste-t-il. Selon lui, cet aperçu discret des coulisses marines, bien que fantastique par sa couleur, n’est pas là que pour nous divertir. « Ces animaux partagent un secret avec nous », dit-il, et il en va de notre responsabilité d’employer ce savoir pour les protéger.

QU’EST-CE QUE LA BIOFLUORESCENCE ?

L’aspect logistique d’une plongée nocturne est assez élémentaire : « Vous mettez un masque [teinté en] jaune puis vous allumez votre lumière bleue et, d’un seul coup, en particulier près d’un récif corallien, tout s’illumine », explique David Gruber. La raison derrière ce phénomène est toutefois un peu plus complexe que cela.

Les animaux entendent le monde différemment (on pense aux chauves-souris qui communiquent principalement grâce à des fréquences inaudibles pour l’humain), mais ils le voient différemment aussi.