Chine : dans l'usine du monde, le dernier bastion du "fait main"

Quatre-vingt-six ans plus tôt, cette armée civile était à pied d’œuvre, sept jours sur sept, pour ouvrir 1154 km de route dans l’une des zones les plus pluvieuses, les plus escarpées et les plus infestées par le paludisme du monde, afin d’acheminer les munitions, la nourriture et les médicaments dont la Chine meurtrie par la guerre manquait cruellement. La route de Birmanie fut l’un des plus grands exploits d’ingénierie du conflit le plus sanglant de l’histoire de l’humanité.