À la rencontre de la nouvelle génération de cowboys noirs américains

La première fois que j'ai vu un cavalier noir, j’avais peut-être 6 ans. J’en ai 24 aujourd’hui. J’ai grandi dans une banlieue de Durham, en Caroline du Nord, mais la famille de ma mère est originaire de Dallas et nous allions lui rendre visite, ce jour-là. Je me rappelle de ce moment comme de quelque chose d’incroyable : des cow-boys ! L’archétype de l’homme blanc sur un cheval, les batailles avec les Indiens : c’étaient les images qui m’étaient les plus familières à force d’aller au cinéma avec mes grands-pères. C’est pourquoi, il y a cinq ans, quand je me suis mise à la photo argentique, j’ai pensé qu’il serait intéressant de bousculer un peu ces histoires de cow-boys. Il est important d’élargir les limites de ce qui est perçu comme étant la « culture américaine », et de voir comment nous nous y inscrivons en tant que Noirs.

J’ai été emportée dans un tourbillon de sentiments en témoignant au nom de ces personnes. L’histoire des cowboys noirs américains est riche, mais, pour mon projet, j’utilise le mot « cavalier » – plus inclusif, me semble-t-il. Pendant un certain temps, je les ai observés sur le terrain, leur demandant si je pouvais les photographier ; je n’étais moi-même jamais montée à cheval, jusqu’à ce que je tente l’expérience lors d’une visite au dresseur Silas Plummer, à l’ouest de La Nouvelle-Orléans. Me suis-je sentie à l’aise ? Non. Mais, dans cette ville de Louisiane où mon grand-père est né, sa famille de métayers n’avait pas de voiture ; on peut donc imaginer qu’ils se déplaçaient avec des chevaux ou des mules. C’était très beau d’accomplir ce retour en arrière.