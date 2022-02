L’alpinisme, voie d’émancipation pour les femmes népalaises

Il existe des tabous spécifiques à la montagne pour les femmes, qui se sont longtemps vu opposer que « l’Everest n’était pas pour elles. » Quels sont-ils ?

La femme ne quitte pas son foyer au Népal. Elle ne peut ni voyager ni sortir dans la rue sans être accompagnée. Il y a aussi le tabou des menstruations : quand une femme a ses règles, elle est considérée comme impure et ne peut ni côtoyer des hommes ni partager la nourriture commune, or c’est impossible de l’éviter lors d’une expédition en montagne, où l’on partage sa tente avec son binôme sherpa. Le simple fait de mettre une combinaison d’altitude était compliqué à l’époque de Pasang Lhamu Sherpa, où les femmes devaient seulement porter les habits traditionnels comme le sari pour les hindouistes. Quand Pasang Lhamu Sherpa a monté son expédition en 1993, le gouvernement népalais l’a considérée comme une étrangère et elle a dû à ce titre payer un permis spécifique pour faire l’ascension, qui est hors de prix pour les Népalais (10 000 dollars à l’époque). C’était une femme, et les femmes ne montaient pas sur l’Everest, c’était trop contraire aux traditions pour être accepté par les autorités.

La façon dont elle était perçue a totalement changé quand elle a réussi à atteindre le sommet de l’Everest. Quel impact a eu son itinéraire dans le pays ?

Quand on a redescendu son corps, les habitants sont venus en masse de tout le pays pour assister à ses funérailles. À l’époque, il n’y avait pas de statue en pied d’êtres humains, à l’exception des rois. Elle a eu droit à la sienne à Katmandou. Inconsciemment, ce qu’elle avait accompli a dû faire bouger un peu les mentalités chez les femmes et les hommes. Elle est dans les livres d’histoire. Toutes les fillettes qui vont à l’école entendent parler d’elle. Elle sert de modèle, c’est une héroïne nationale.

Quels obstacles ont dû surmonter les Népalaises qui ont marché dans ses traces et ont fait de la montagne un terrain de libération ?

Trouver de l’argent et obtenir de la crédibilité constitue le premier défi pour faire l’Everest. Au départ, pour aller sur les montagnes, il faut travailler comme porteur, or les hommes sont préférés aux femmes pour cette tâche. Souvent, c’est une expédition étrangère qui les a engagées et leur a donné l’opportunité d’apprendre l’alpinisme et de faire leurs preuves. Dawa Yangzum Sherpa, la première népalaise devenue guide de haute montagne, a été repérée comme ça.

Outre les interdits touchant aux femmes en général, la montagne a longtemps été réservée aux sherpas. Les femmes qui ont fait l’Everest sans être issue de cette ethnie, telles Kalpana Maharjan (la première Newar à avoir réussi son ascencion, en 2018) ou Maya Gurung et Shailee Basnet (respectivement Gurung et Chhetri, qui ont fait partie d’une équipe de sept Népalaises qui ont atteint les plus hauts sommets des sept continents) ont un parcours particulièrement remarquable. Ce sont des hommes népalais qui sont allés les chercher pour monter des expéditions. Ils considéraient qu’il était important que de plus en plus de femmes se retrouvent intégrées au commerce de la montagne, et qu’il fallait démocratiser celle-ci pour qu’elle s’ouvre à toutes les ethnies et ne soit plus seulement réservée aux sherpas. D’ailleurs, de plus en plus de porteurs sont des gens de la plaine aujourd’hui.