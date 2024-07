Pour tenter de sauver leur culture, les Quechuas se sont mis au hip-hop

En cet après-midi de janvier, le soleil brille sur la ville de Juliaca, située près des rives du lac Titicaca, sur les hauts plateaux du sud du Pérou. Des milliers de Quechuas et d’Aymaras se sont rassemblés sur la place principale pour commémorer le massacre, un an plus tôt, de dix-huit opposants politiques et de passants par les forces de l’ordre. Dans la foule, un homme se détache : juché sur un cheval noir, il porte une veste noire, un chapeau noir à large bord et des bottes noir et or. Une tenue destinée à évoquer la figure révolutionnaire la plus vénérée du pays : Túpac Amaru II, le cacique qui mena la rébellion contre la domination espagnole, un symbole de résistance dans les Andes. Le cavalier, connu ici sous le nom de Cay Sur – kay, un mot quechua, et sur, mot espagnol, le tout signifiant « Ce Sud » –, est venu pour exprimer sa solidarité avec les victimes. Et aussi pour rapper.