La vie des Syriens, onze ans après le début de la guerre civile

Alors que le monde entier est témoin des violences qui se poursuivent en Ukraine, le mois de mars 2022 marque un funeste anniversaire pour la Syrie, qui entame sa deuxième décennie de guerre civile. Le conflit, qui a éclaté suite à l’arrestation des auteurs de graffiti suspectés d’être anti-gouvernement au début du mois de mars 2011, a ôté la vie à plus de 400 000 personnes et divisé le pays en un vague ensemble de territoires principalement alliés au gouvernement de Bashar al-Assad à l’ouest, et aux forces indépendantes des gouvernements syriens, kurdes et turcs à l’est.

L’un des plus grands points de tension demeure dans le nord-est de la Syrie, selon le photographe William Keo, qui s’est rendu dans la région après la chute de l’État islamique en 2019. L’objectif de Keo était de documenter la reconstruction d’une société qui émergeait de cinq années de domination extrémiste. Mais au lieu de cela, il s’est retrouvé pris au milieu d’une nouvelle offensive quand les troupes turques ont lancé des opérations transfrontalières en Syrie contre les forces kurdes et leurs alliés.

« J’ai compris qu’une autre guerre était en train de se lancer, une longue guerre qui ne serait pas comme les dix premières années », confie Keo.

Cette nouvelle décennie de guerre sera éprouvante. Et tandis que les forces kurdes traquent les cellules dormantes de Daesh dans l’une des zones les plus instables de la Syrie, Deir Ez-Zor, à l’est du pays, l’organisation reste forte dans la région. Aujourd’hui, une instabilité encore plus importante se profile : la Russie, principal soutien du régime de Bachar el-Assad, concentre ses forces et son attention sur son invasion de l’Ukraine, et les nouvelles sanctions prises contre elle freinent son soutien financier à ce conflit mené au Moyen-Orient.