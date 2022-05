Survivre à la terreur de Boko Haram

Le groupe terroriste djihadiste multiplie les enlèvements, massacres et crimes de guerre depuis plus de treize ans.

Une équipe de réalisateurs français de la société de production Factstory, filiale de l’AFP, s’est intéressée au quotidien des survivants de Boko Haram, en infiltrant une caméra occidentale au cœur de Bama, ville martyre. Les films documentaires Nigeria, survivre à Boko Haram et The Road to life témoignent du courage et de la résilience dont font preuve les civils sur place, forcés de se relever après que leurs vies ont été bouleversées. « Dans le nord-est du Nigeria, l'État de Borno est en proie, depuis plus de dix ans, à un conflit meurtrier entre l’armée et les rebelles islamistes de Boko Haram. »

Le conflit armé de ces rebelles salafistes a débuté en 2009, dans le nord du Nigeria, opposant les terroristes à l’État nigérian, au Cameroun, au Tchad et au Niger. D’après les chiffres et les rapports de plusieurs ONG, depuis le début des combats, Boko Haram aurait causé la mort de dizaines de milliers de personnes et forcé des centaines de milliers d'autres à se déplacer.

Les civils sont victimes d’attentats, kidnappings et assassinats. Les filles sont enlevées par milliers pour servir d’esclaves sexuelles, pendant que les hommes et les garçons sont formés à tuer. « À chaque fois qu’ils kidnappent des gens, ils le font de manière "utilitaire". En fait, les hommes c’est pour la bataille et les femmes pour la reproduction. Leur recrutement, c’est le lavage de cerveau des gens, le conditionnement et la drogue. Il y a des témoignages d’enfants et d’adultes qui disent qu’ils sont drogués avant de partir au combat » rapporte Moïse Gomis, l’un des réalisateurs des deux documentaires sur le sujet.

« Certains enfants sont utilisés par Boko Haram pour être des kamikazes. Ils doivent accomplir des missions suicides contre des militaires, dans des postes de police, dans des bus, dans des gares routières, des mosquées, des églises... C’est vraiment une stratégie pensée et organisée pour utiliser des enfants comme de la chair à canon » déplore le réalisateur.

En 2014, 274 écolières avaient été enlevées par Boko Haram dans la ville de Chibok, au nord-est du Nigeria. Le monde entier avait réagi à ce rapt de masse, notamment avec le hashtag #bringbackourgirls. À ce jour, plus d’une centaine de ces jeunes filles sont toujours portées disparues, potentiellement mariées de force, violées, devenues esclaves ou embrigadées par les rebelles islamistes.

En 2022, la secte s’est relativement étendue, les terroristes se sont fondus parmi les civils. « Ils agissent surtout dans la région du Borno, au nord-est du Nigeria. Ils sont également dans le nord du Cameroun et dans l’extrême est du Niger, dans la région du Diffa. L’influence se plaçait dans l’État du Yobe, au Nord du Nigeria, mais le cancer s’est répandu parce que c’est une zone poreuse avec des populations qui naviguent assez facilement. […] Toute la région du lac Tchad est fatalement contaminée. Quand une zone est touchée, on doit se réfugier ailleurs, c’est terrible » relève avec fatalité Moïse Gomis.

LA RECONSTRUCTION DES FAMILLES ET DES ENSEIGNANTS

« Les enseignants ont vraiment été des cibles majeures » confirme le réalisateur. Lors de la rencontre avec les populations sur place, l’équipe a fait connaissance avec des écoliers qui continuent d’aller à l’école, au sein de camps de réfugiés plus ou moins sécurisés. Sur place, les enseignants qui ont survécu se relèvent et se donnent « pour mission » de continuer à enseigner.

Après plusieurs menaces de fermeture de ces camps, prétextant une rébellion « quasiment éradiquée », l’armée a finalement fait fermer l’un des camps sur lesquels s’était tenu le tournage des documentaires.