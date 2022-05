Chine : les 21 plus beaux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

Les grottes de Longmen, situées sur les rives de la rivière Yi, comprennent plus de 2 300 grottes et niches sculptées dans d’abruptes falaises de calcaire et présentent environ 110 000 statues en pierre de Bouddha, plus de 60 stupas et 2 800 inscriptions gravées sur des stèles.

Wang Song , PHOTOGRAPHIE DE Xinhua , Redux