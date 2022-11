Égypte : Le pharaon qui a traversé le temps

Toutankhamon était le dernier héritier d’une puissante famille, qui avait régné sur l’Égypte pendant des siècles et bâti un vaste empire. Parmi ses biens funéraires figuraient des chars, des boucliers, des arcs, des flèches et d’autres armes – indices qu’il avait appris à combattre et à chasser, à l’instar des autres pharaons. Sa momie portait deux dagues, l’une en fer peut-être issu d’une météorite, l’autre en or et de conception étrangère, possiblement offert par un souverain lointain.