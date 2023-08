Comment sauver les estrans de Corée du Sud ?

Sunjeong Heo, guide écotouristique, fait découvrir une volée d’oiseaux au-dessus d’un estran dans la réserve de la baie de Suncheon, aujourd’hui protégée, en Corée du Sud. Attirant plus de six millions de visiteurs par an, ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est un modèle pour la conservation des estrans et l’écotourisme en Corée du Sud.