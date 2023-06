Quand elle a fui l'Afghanistan, Shabana Basij-Rasikh a emmené ses élèves avec elle

L’éducation des filles a toujours fait partie des premières choses à être interdites quand les Talibans arrivent au pouvoir. Aujourd’hui, en Afghanistan, on empêche les filles d’aller à l’école au-delà de la sixième ; moins de 20 % des filles ayant l’âge d’aller à l’école vont en classe. De nouvelles lois ont considérablement réduit les droits qu’elles avaient autrefois, jusqu’à la possibilité même de se rendre dans les parcs publics.

Femmes et filles sont progressivement effacées, comme le rappelle Shabana Basij-Rasikh, nommée Exploratrice Rolex National Geographic 2023 pour son courage, son indépendance et sa détermination, qui ont permis à de jeunes Afghanes d’avoir accès à l’éducation.

Shabana Basij-Rasikh et son équipe administrent la SOLA en exil depuis un campus au Rwanda, dont les habitants ont vécu leurs propres longues années de guerre et de migrations et savent ce que cela signifie de chercher refuge. Les professeurs de la SOLA font cours à soixante-et-une étudiantes, dont certaines viennent d’arriver de communautés de réfugiés Afghans d’Ouzbékistan, du Pakistan et d’Iran.

Mais Shabana Basij-Rasikh a décidé qu’une école physique, ce n’était pas assez. Les réfugiés afghans, dont fait partie son mari Mati Amin, qui a grandi dans un camp au Pakistan, sont désormais la troisième plus importante population de réfugiés au monde. Le réfugié moyen connaît un exil de dix à quinze ans. Shabana Basij-Rasikh et Mati Amin, qui ont accueilli leur premier enfant en 2022, veulent aider à compenser ce temps perdu.

« Chez nous et dans notre vie personnelle, la SOLA ça commence dès le réveil et ça s’arrête quand on va se coucher », dit-elle en riant.

Pour la troisième année d’exil de la SOLA est prévu le lancement de SOLA X, un cursus mobile qui permettra aux enfants d’étudier sur leur téléphone grâce à l’application WhatsApp. Ce programme de fortune proposera des chats qui feront office de salles de classe et où les enseignants pourront publier des leçons et des devoirs. Les cours seront ainsi accessibles n’importe où dans le monde, et même en Afghanistan. SOLA X fournira à chaque étudiante un certificat de fin d’études. Shabana Basij-Rasikh repense aux archives qu’elle a brûlées ; ces étudiantes n’auront pas à se soucier que les preuves de leur éducation puissent disparaître.

Dans le même temps, la SOLA s’implante au Rwanda et est en train d’acquérir un terrain et de construire un campus qui accueillera et formera plus de 200 enfants, de la sixième à la terminale. Quand, un jour, l’école retournera en Afghanistan, ce nouveau campus restera ouvert ; un refuge lointain, un sanctuaire, au cas où l’extrémisme viendrait à déchirer l’Afghanistan de nouveau.

Dans le monde entier, des cursus scolaires sont interrompus par la guerre, par le changement climatique et par la politique. Il y aurait dans le monde 244 millions d’enfants en âge d’aller à l’école n’étant pas en classe. Shabana Basij-Rasikh considère que sa mission consiste à édifier un modèle permettant de donner une éducation aux élèves réfugiés. « La SOLA n’est pas qu’une école, clame-t-elle. C’est un mouvement. »