Quilombos brésiliens : une résistance à toute épreuve

Au Brésil, les quilombos symbolisent depuis longtemps la résistance à l’oppression. Ils représentent, estime Silva, « la lutte pour la reconnaissance des droits des Noirs et du rôle que les Noirs ont joué dans tout le processus de violence commencé par leur rapt sur le territoire africain ».

Situé dans l’État de Pernambouc, Conceição das Crioulas compte environ 4 000 habitants. Les femmes s’y établirent au début du XIXe

siècle, raconte l’histoire orale. « Mais, note Silva, nous ignorons pourquoi elles y sont venues seules. »

Palmares était le plus grand et le plus célèbre quilombo. Installé dans l’actuel État d’Alagoas, voisin, il se développa jusqu’à accueillir plus de 20 000 habitants. Mais les forces portugaises le détruisirent en 1694. Le site, bien qu’inhabité, est aujourd’hui un parc commémoratif.

L’appartenance à un quilombo n’est pas avant tout une question de couleur de peau, rappelle Silva. « Le mot désignait des personnes qui se battent, qui résistent, qui se réorganisent. »

Dès 1530 et pendant plus de trois cent cinquante ans, des navires amenèrent environ 4,8 millions d’Africains captifs au Brésil, soit plus que dans tout autre pays des Amériques. En 1888, lorsque l’esclavage fut officiellement aboli, bon nombre d’entre eux s’étaient échappés et avaient fondé leurs propres communautés. Aujourd’hui, selon les statistiques officielles, à peu près 1,1 million de personnes vivent dans quelque 5 900 quilombos répartis dans tout le pays (la Conaq estime plutôt leur nombre à environ 6 500). Il y a trente-quatre ans que le Brésil a reconnu des droits de propriété aux personnes d’origine africaine vivant dans les quilombos. Cependant, moins de 10 % des communautés bénéficient d’un statut de protection de la part du gouvernement. À l’instar de celui des habitants des Terres autochtones, un tel statut les protégerait du développement économique.