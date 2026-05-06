Ces symptômes précoces pourraient être annonciateurs de la maladie d'Alzheimer
Qu'il s'agisse de problèmes financiers ou d'un déclin de l'odorat, des problèmes n'ayant en apparence aucun lien avec la mémoire peuvent en fait présager d'un diagnostic futur de maladie d'Alzheimer.
Des chercheurs étudiant la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence découvrent des symptômes inattendus pouvant apparaître avant la perte de mémoire typique. Par exemple, certaines études suggèrent que l’on peut perdre l’odorat assez tôt dans la progression de la maladie.
On pourrait penser qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence se réveille un matin et a soudain du mal à se souvenir d'informations importantes. Mais les scientifiques savent que ce qui précède ces premiers symptômes liés à la mémoire est bien plus complexe.
Dès dix ans avant la manifestation d'une altération de la mémoire, la maladie commence à déployer insidieusement ses tentacules. Durant cette période, « beaucoup de personnes n'ont aucun symptôme cognitif mais, en fait, des changements sont en train de se produire dans le cerveau », explique Yuan Zhang, chercheuse en sciences médico-sociales qui étudie cette maladie à l'université de Columbia. Ces changements pourraient même précéder les plaques amyloïdes, détectées lors d'examens d'imagerie, qui sont connues comme une des caractéristiques principales d'Alzheimer.
On estime à six millions le nombre d’Américains vivant actuellement avec une forme de démence et l’on s’attend à ce que ce nombre double avec le vieillissement de la population. Les chercheurs se focalisent donc sur ces changements moins visibles. En France, si l’incidence annuelle se maintient, le nombre de cas attendus en 2030 est de 1,75 million, selon Santé Publique France.
Certains explorent l’imagerie cérébrale et les biopsies de l’intestin, en quête d'autres marqueurs susceptibles de révéler des signes de démence encore plus précurseurs. D'autres recherchent des indices dans le sang. Des chercheurs de l'université Washington de Saint-Louis ont récemment affirmé avoir découvert qu'une protéine liée à la maladie d'Alzheimer peut permettre d’estimer à quelques années près le moment où certaines personnes vont voir apparaître des symptômes. Pourtant, bien davantage de recherches vont être nécessaires avant que ces tests ne puissent prédire qui est susceptible de développer la maladie et le moment précis auquel la perte de mémoire devrait commencer à se produire.
Dans le même temps, les spécialistes travaillent à associer d'autres signes physiques ou sociaux pouvant apparaître plusieurs années avant une altération de la mémoire. Aucun ne constitue toutefois à lui seul un indicateur certain. La thyroïde aussi bien qu’une carence en vitamines ou encore d'autres problèmes de santé curables pourraient se cacher derrière certains changements. Mais ces facteurs, surtout lorsqu'ils sont conjugués, pourraient offrir d'importants indices qui devraient susciter des évaluations plus poussées par les médecins et peut-être même conduire à des diagnostics plus précoces.
MAUVAISE GESTION FINANCIÈRE
Les personnes atteintes de démence oublient souvent de payer leurs factures. Malgré tout, des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet en 2020 ne s'attendaient pas à découvrir que les oublis de paiements peuvent commencer jusqu’à six ans avant un diagnostic.
Une étude plus récente a depuis révélé que les changements financiers sont souvent plus étendus et plus complexes. Durant ces six mêmes années, on donne également plus d'argent qu'on ne peut se le permettre et l'on devient de plus en plus sensible aux escroqueries.
On a également plus de chances de faire des investissements risqués. « Les personnes qui, pendant des années, ont eu un portefeuille bien diversifié […] commencent soudain à se dire que c'est une excellente idée de transférer l'intégralité de leur plan épargne retraite sur une action pour laquelle quelqu'un leur a passé un bon tuyau », relève Lauren Nicholas, professeure de gériatrie à l'université du Colorado et co-autrice de l'étude.
Selon l'étude, qui analyse des relevés de compte et d'autres données financières, les finances se dégradent souvent considérablement durant les années qui précèdent un diagnostic. Cela est particulièrement alarmant, car dans les années qui viennent, « on va vous diagnostiquer une maladie très coûteuse et votre corps, en substance, vous prépare à cela en détruisant vos finances », explique Lauren Nicholas.
PERTE DE POIDS CONTINUE
Une perte de poids inopinée peut être le symptôme de bien des troubles, y compris de maladies graves comme le cancer. Cependant, une fois que les médecins excluent ces préoccupations, ils sont susceptibles de balayer le problème d'un revers de main. Et selon Yuan Zhang, cela pourrait être une erreur.
Cela fait longtemps que les chercheurs observent un lien entre faiblesse de la masse corporelle et démence, mais une étude publiée par Yuan Zhang en 2014 conclut que l'important n'est peut-être pas tant le poids total que sa trajectoire descendante. La perte de poids, conclut son étude, commence souvent une décennie avant un diagnostic de démence, chez les hommes autant que chez les femmes, un processus qui s'accélère dans les deux à quatre années le précédant.
Selon Yuan Zhang, de nombreux facteurs peuvent intervenir, y compris une possible perte d'appétit ou une baisse de la volonté de cuisiner. Il est également possible que la perte de poids elle-même accélère les processus mentaux. Des études ont par exemple montré que le taux de leptine, une hormone liée à la sensation de faim, joue un rôle dans le déclin cognitif.
CHANGEMENTS SUBTILS DANS LE LANGAGE
Selon une étude publiée dans la revue The Lancet, des changements subtils peuvent déjà se faire sentir dans la complexité du discours sept ans avant un diagnostic d'Alzheimer. L'analyse par ordinateur des données d'une grande étude longitudinale menée sur plus de 1 200 participants a mis en évidence certains changements dans le discours susceptibles de prédire avec une précision de 74 % qui contracterait la maladie.
L’un des segments de test recourait par exemple à une tâche de description de photo largement utilisée dans le diagnostic de la démence qui consiste à décrire un dessin représentant un garçon tombant d'un tabouret de cuisine alors qu'il tente d'atteindre un bocal de biscuits avec sa sœur et sa mère à proximité. Certaines personnes ayant réussi le test présentaient néanmoins des signes plus tard associés à un trouble de la mémoire, par exemple le fait de formuler ses réponses sous la forme de phrases courtes et télégraphiques omettant les articles définis et indéfinis.
Les descriptions étaient également moins précises. Plutôt que d'utiliser des termes exacts comme mère et fils, ils employaient plus souvent des termes génériques comme femme et garçon.
DIMINUTION DE L’ODORAT
Un processus normal de vieillissement peut tout à fait conduire à une diminution de l'odorat. Mais des médicaments comme les bêta-bloquants, les infections virales (notamment le Covid-19) et d'autres maladies peuvent également inhiber la capacité à détecter les odeurs et les parfums.
Ainsi, si une diminution de la détection des odeurs n'indique pas automatiquement une maladie cognitive à venir, cela peut tout de même être un signe. Pour chaque point perdu sur un test d'odorat de 16 points, les participants d'une étude avaient 22 % de chances en plus de se voir diagnostiquer la maladie d'Alzheimer par la suite.
Comment cela se fait-il ? Des analyses d'images cérébrales et d'échantillons tissulaires, réalisées en 2025 à la fois chez des souris et chez des humains, ont montré que les cellules immunitaires du cerveau peuvent décider à tort que les fibres nerveuses associées au centre de traitement des odeurs sont superflues et les attaquer, et ainsi démanteler ces connexions cruciales. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi le système immunitaire cible à tort les cellules de ces individus.
SAUTES D’HUMEUR
Apathie, irritabilité, impulsivité, volatilité émotionnelle et même dépression clinique ou anxiété peuvent être des signes annonciateurs d’un déclin cognitif. « Sur le moment, on peut avoir l’impression que la personne fait une dépression, mais au cours des deux années qui suivent, à mesure que les troubles de la mémoire apparaissent, le tableau diagnostic devient plus clair », explique Lea Marin, cheffe du service de psychiatrie gériatrique au Centre de santé comportementale Mount Sinai, à New York. Elle tient toutefois à souligner que le fait de traiter la dépression elle-même est tout de même important pour améliorer la qualité de vie.
Plus de la moitié des personnes jugées cognitivement « normales » dans une étude ont vu apparaître au moins un symptôme d’humeur dans les années ayant mené à un diagnostic portant sur leur mémoire. Des études comme celle-ci ont conduit les auteurs d’un article de synthèse publié il y a quelques années à conclure que le changement de comportement est « répandu au stade pré-démentiel et est étroitement corrélé à la progression de l’altération cognitive ».
Les changements cérébraux subtils, dont l’inflammation et l’émergence d’amas de plaques, sont inévitablement impliqués dans ces variations émotionnelles, « mais le fait que la personne remarque que quelque chose ne tourne pas rond intervient également », ce qui est susceptible de créer de l’agitation, selon Lea Marin.
CE QUE LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE PEUVENT FAIRE
On ne sait pas encore si la progression peut être stoppée une fois qu’une personne observe ces signes précoces. Toutefois, selon Lea Marin, l’amélioration de la santé générale pourrait comporter des bienfaits cognitifs, à tout moment, mais aussi et surtout lorsque quelqu’un remarque le moindre de ces symptômes.
Il est prouvé que l’adoption d’une alimentation à base d’aliments complets et pauvre en sucres, l’incorporation de techniques de gestion du stress et le fait de bénéficier d’un soutien social en groupe, entre autres choses, ralentissent la progression de la démence. L’exercice physique renforce une barrière hémato-encéphalique fragile, ce qui à son tour pourrait améliorer la santé du cerveau, ainsi que le révèle une récente étude réalisée sur des animaux. En outre, les problèmes de santé qui ont une influence sur les cardiopathies affectent également le cerveau. Une tension artérielle élevée à l’âge mûr est par exemple corrélée à une plus grande probabilité de souffrir de démence par la suite.
Lea Marin invite à faire part de tout changement physique, social ou comportemental que vous observez chez vous ou chez un proche à votre médecin, car cela est susceptible d’amorcer des évaluations plus poussées. Les médecins ne dépistent pas systématiquement les troubles cognitifs chez chacun de leurs patients, mais ils testent généralement une personne qui aurait remarqué des changements. Les généralistes réalisent normalement un examen abrégé, tandis que les neurologues effectuent des bilans plus approfondis.
Les diagnostics précoces sont particulièrement utiles, car les traitements par perfusion ciblant les plaques cérébrales liées à Alzheimer sont plus efficaces au début de la maladie. Des essais cliniques sont d’ailleurs en cours pour évaluer si ces traitements pourraient également fonctionner avant que n’émergent des troubles cognitifs.
Sur le plan financier, Lauren Nicholas suggère aux enfants adultes de demander à leurs parents de leur accorder un accès en lecture seule à leurs comptes bancaires afin de surveiller toute sortie d’argent inhabituelle. « C’est mieux si vous pouvez le faire plusieurs années à l’avance, quand la préoccupation émotionnelle liée à l’impression de remettre en cause leurs capacités cognitives n’est pas encore présente », précise-t-elle. Il est également utile pour les personnes âgées de simplifier leurs actifs, par exemple de remplacer un portefeuille complexe d’actions par une rente viagère.
Selon Lea Marin, même si le moment n’est pas encore venu d’envisager un traitement, « il n’est jamais trop tôt pour prendre des décisions relatives à une planification de soins médicaux avancés ou à une planification financière » quand la démence fait potentiellement partie du futur de quelqu’un.
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Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.