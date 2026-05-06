Ces symptômes précoces pourraient être annonciateurs de la maladie d'Alzheimer

On pourrait penser qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence se réveille un matin et a soudain du mal à se souvenir d'informations importantes. Mais les scientifiques savent que ce qui précède ces premiers symptômes liés à la mémoire est bien plus complexe.

Dès dix ans avant la manifestation d'une altération de la mémoire, la maladie commence à déployer insidieusement ses tentacules. Durant cette période, « beaucoup de personnes n'ont aucun symptôme cognitif mais, en fait, des changements sont en train de se produire dans le cerveau », explique Yuan Zhang, chercheuse en sciences médico-sociales qui étudie cette maladie à l'université de Columbia. Ces changements pourraient même précéder les plaques amyloïdes, détectées lors d'examens d'imagerie, qui sont connues comme une des caractéristiques principales d'Alzheimer.

On estime à six millions le nombre d’Américains vivant actuellement avec une forme de démence et l’on s’attend à ce que ce nombre double avec le vieillissement de la population. Les chercheurs se focalisent donc sur ces changements moins visibles. En France, si l’incidence annuelle se maintient, le nombre de cas attendus en 2030 est de 1,75 million, selon Santé Publique France.

Certains explorent l’imagerie cérébrale et les biopsies de l’intestin, en quête d'autres marqueurs susceptibles de révéler des signes de démence encore plus précurseurs. D'autres recherchent des indices dans le sang. Des chercheurs de l'université Washington de Saint-Louis ont récemment affirmé avoir découvert qu'une protéine liée à la maladie d'Alzheimer peut permettre d’estimer à quelques années près le moment où certaines personnes vont voir apparaître des symptômes. Pourtant, bien davantage de recherches vont être nécessaires avant que ces tests ne puissent prédire qui est susceptible de développer la maladie et le moment précis auquel la perte de mémoire devrait commencer à se produire.

Dans le même temps, les spécialistes travaillent à associer d'autres signes physiques ou sociaux pouvant apparaître plusieurs années avant une altération de la mémoire. Aucun ne constitue toutefois à lui seul un indicateur certain. La thyroïde aussi bien qu’une carence en vitamines ou encore d'autres problèmes de santé curables pourraient se cacher derrière certains changements. Mais ces facteurs, surtout lorsqu'ils sont conjugués, pourraient offrir d'importants indices qui devraient susciter des évaluations plus poussées par les médecins et peut-être même conduire à des diagnostics plus précoces.

MAUVAISE GESTION FINANCIÈRE

Les personnes atteintes de démence oublient souvent de payer leurs factures. Malgré tout, des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet en 2020 ne s'attendaient pas à découvrir que les oublis de paiements peuvent commencer jusqu’à six ans avant un diagnostic.

Une étude plus récente a depuis révélé que les changements financiers sont souvent plus étendus et plus complexes. Durant ces six mêmes années, on donne également plus d'argent qu'on ne peut se le permettre et l'on devient de plus en plus sensible aux escroqueries.

On a également plus de chances de faire des investissements risqués. « Les personnes qui, pendant des années, ont eu un portefeuille bien diversifié […] commencent soudain à se dire que c'est une excellente idée de transférer l'intégralité de leur plan épargne retraite sur une action pour laquelle quelqu'un leur a passé un bon tuyau », relève Lauren Nicholas, professeure de gériatrie à l'université du Colorado et co-autrice de l'étude.

Selon l'étude, qui analyse des relevés de compte et d'autres données financières, les finances se dégradent souvent considérablement durant les années qui précèdent un diagnostic. Cela est particulièrement alarmant, car dans les années qui viennent, « on va vous diagnostiquer une maladie très coûteuse et votre corps, en substance, vous prépare à cela en détruisant vos finances », explique Lauren Nicholas.

PERTE DE POIDS CONTINUE

Une perte de poids inopinée peut être le symptôme de bien des troubles, y compris de maladies graves comme le cancer. Cependant, une fois que les médecins excluent ces préoccupations, ils sont susceptibles de balayer le problème d'un revers de main. Et selon Yuan Zhang, cela pourrait être une erreur.

Cela fait longtemps que les chercheurs observent un lien entre faiblesse de la masse corporelle et démence, mais une étude publiée par Yuan Zhang en 2014 conclut que l'important n'est peut-être pas tant le poids total que sa trajectoire descendante. La perte de poids, conclut son étude, commence souvent une décennie avant un diagnostic de démence, chez les hommes autant que chez les femmes, un processus qui s'accélère dans les deux à quatre années le précédant.

Selon Yuan Zhang, de nombreux facteurs peuvent intervenir, y compris une possible perte d'appétit ou une baisse de la volonté de cuisiner. Il est également possible que la perte de poids elle-même accélère les processus mentaux. Des études ont par exemple montré que le taux de leptine, une hormone liée à la sensation de faim, joue un rôle dans le déclin cognitif.

CHANGEMENTS SUBTILS DANS LE LANGAGE

Selon une étude publiée dans la revue The Lancet, des changements subtils peuvent déjà se faire sentir dans la complexité du discours sept ans avant un diagnostic d'Alzheimer. L'analyse par ordinateur des données d'une grande étude longitudinale menée sur plus de 1 200 participants a mis en évidence certains changements dans le discours susceptibles de prédire avec une précision de 74 % qui contracterait la maladie.