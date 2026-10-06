Une nouvelle "zone bleue" vient d’être identifiée en Sardaigne

Manger principalement du lard, des myrtilles et du chocolat. Avoir l’esprit léger et être positif. Fumer deux paquets par jour. Demandez à un ou une centenaire quel est le secret de sa longévité, et vous obtiendrez toujours une réponse différente. Si les myrtilles sont bonnes pour la santé (ce qui n’est pas le cas des cigarettes), le secret pour vivre longtemps et en bonne santé serait peut-être gardé par un petit village de Sardaigne appelé Bolotana, situé dans les vallées de la chaîne montagneuse du Marghine.

Entouré de forêts et parsemé de sources fraîches, Bolotana compte environ 2 262 habitants, dont 10 sont au moins âgés de 100 ans. Cette prévalence de centenaires (qui seraient environ 442 pour 100 000 habitants) est environ 10 et 11 fois plus élevée que la moyenne sarde et américaine, respectivement. Ces chiffres ont piqué l’intérêt de Dan Buettner, explorateur National Geographic et spécialiste de longue date de la longévité, plus connu pour son travail sur les « zones bleues », ces régions où l'on observe une concentration exceptionnelle de centenaires ou une longévité remarquable.

De telles zones ont déjà été identifiées à Okinawa, au Japon ; à Ikaria, en Grèce ; ainsi que dans un chapelet de villages de montagne ailleurs en Sardaigne. Mais lorsque Dan Buettner et son équipe ont entendu parler de Bolotana et qu’ils ont commencé à étudier les données, ils ont été stupéfaits par ce qu’ils venaient de découvrir.

« Bolotana est, selon certains indicateurs, la zone bleue la plus extraordinaire qui soit », a confié Dan Buettner dans un entretien. « Alors que les autres zones bleues sont en déclin, celle-ci croît. Cela signifie que chaque année, le nombre de centenaires augmente ».