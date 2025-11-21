À 86 ans, Kim Knor a réalisé son 1000ᵉ saut en parachute

On la surnomme la « grand-mère parachutiste ». Et jeudi 6 novembre 2025, Kim Knor a également rejoint les rangs de ceux qui ont obtenu le Gold Wings Award de l’Association américaine de parachutisme pour avoir effectué plus de 1 000 sauts.

Cette femme de quatre-vingt-six ans, véritable force de la nature, parcourt le pays dans son camping-car Roadtrek de 6 mètres de long, visitant des zones de saut avec d’autres passionnés, enregistrant près de 500 sauts en tandem depuis 2023. Elle a effectué son 1000ᵉ saut en parachute à New Wales, en Floride, aux côtés de ses deux filles.

Kim Knor a le genre de biographie dont sont faites les productions hollywoodiennes. Elle est obsédée par le parachutisme depuis qu’elle a imité la signature de ses parents pour sauter pour la première fois quand elle avait dix-huit ans. Elle a fait partie de la première équipe féminine américaine de parachutisme en 1962 et, après quelques décennies de mise en retrait pour élever ses enfants, a été intronisée à l'International Skydiving Hall of Fame en 2013.

À quatre-vingt-six ans, Kim Knor maintient un niveau de santé physique et mentale dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. Dans une culture qui peut sembler obsédée par la longévité, Kim Knor offre un modèle inspirant sur la manière de vivre longtemps et en bonne santé en faisant ce que l’on aime.

Pour célébrer cette vie jalonnée d'accomplissements, Kim Knor nous a partagé ses conseils sur la manière de vivre pleinement, quel que soit votre âge.

NATIONAL GEOGRAPHIC : Vous avez défié les préjugés tout au long de votre vie, et le vieillissement ne semble pas faire exception. Comment maintenez-vous votre acuité physique et mentale ?

KIM KNOR : Je pense que j’ai commencé assez jeune en me disant : « Je ne vais pas dire que je ne peux pas, parce que je peux. » Et si mon dos me fait mal, et si je suis restée assise trop longtemps, je me lève et je dis : « Oh la vache… ça fait mal, c’est raide, je ne peux pas… » Mais si, je peux. Oui, je peux me lever. Boum, je me lève et je commence à marcher un peu et puis plus naturellement. Je pense que beaucoup de choses que nous pensons impossibles ou que nous pensons ne pas pouvoir faire relèvent de notre mental.

Et qu’en est-il du parachutisme en tant qu'octogénaire ? C’est un peu plus difficile que de se lever ! Avez-vous l’impression qu’il existe une certaine vision des femmes vieillissantes, et vous en souciez-vous ?

Je m’en soucie beaucoup. Quand je vois des gens souffrir et se faire dire par leur famille : « Oh, tu ne devrais pas faire ça, tu es trop vieille pour faire ça, ou tu es trop fragile pour faire ça » Non, vous ne l'êtes pas.