Le pari du cœur artificiel français est-il en passe d’être perdu ?

Mais pour certains malades, lorsque « le cœur ne peut plus être réparé » avec les traitements classiques, la greffe devient vitale. Si le cœur conserve une activité partielle, une pompe d’assistance ventriculaire (ou biventriculaire) peut être proposée. Sinon, le cœur artificiel total reste souvent l'ultime recours.

Dans un contexte de pénurie de greffons, ces dispositifs visent à prolonger la vie des patients en attente de transplantation. En 2024, environ quatre cents greffes cardiaques ont été réalisées en France, alors que plus de huit cents patients sont inscrits chaque année sur liste d’attente. « L’objectif du cœur artificiel total, c’est d’être une alternative à la greffe », explique Erwan Flécher. Mais le chirurgien reste lucide. « Est-ce qu’on y est aujourd’hui ? Clairement non. […] La greffe reste le traitement de référence et elle est bien plus précieuse qu’un cœur artificiel total. […] Un cœur artificiel total, c’est une machine, c’est de l’argent, c’est une fusée. Mais la greffe cardiaque, c’est un diamant. Derrière, il y a un don, une personne décédée, une famille qui souffre ».

Le cœur artificiel présente toutefois un atout majeur : sa disponibilité immédiate. « Si j’appelle le labo [maintenant] et que je leur dis que je veux mettre un cœur artificiel total, il arrive demain. La greffe, ce n’est pas comme ça. [Même quand] on demande une greffe en urgence, il arrive que le malade meure avant d’avoir pu être transplanté », déplore le professeur.

UN BÉLIER SUR LA LUNE

Les cœurs artificiels Aeson implantés par le chirurgien Flécher se comptent sur les doigts d’une main. « Quand vous frappez à la porte d’un malade pour lui proposer un nouveau cœur artificiel, c’est un peu comme un départ pour la Lune… sauf que ce n’est pas vous qui montez dans la fusée », confie-t-il. « Souvent, ils sont dos au mur : c’est ça ou la mort ».

Gérard Pigeon, atteint d’une cardiomyopathie dilatée évoluée en insuffisance cardiaque terminale, fait partie de ces rares patients. En juin 2024, le professeur Flécher lui propose d’être implanté avec le cœur artificiel mis au point par Carmat. Sans hésiter, Gérard accepte. « Je suis un bélier : un bélier, ça fonce et ça réfléchit après », confie-t-il, non sans une pointe d’humour.

Et de l’humour, cet ancien chauffeur routier aujourd’hui à la retraite n’en manque pas. « Moi, je pars du principe que les muscles, le cœur, ce sont des machines. Donc pour moi, ça n’a posé aucun problème. On change le moteur, on garde les suspensions et puis c’est tout », sourit-il. « Les gens de mon entourage avaient plus peur que moi ! »

Avant son opération, Gérard rencontre un autre patient porteur du cœur artificiel, avec lequel il se lie d’amitié. « Ça m’a conforté dans l’idée que finalement, ce n’était pas si lourd que ça. Moi, [je pensais] qu’on restait accroché à une machine dans un lit et qu’on ne bougeait plus. Ce n’était pas du tout ça. On est autonome, on peut se lever, aller aux toilettes, [tout en emmenant] la machine avec soi », raconte-t-il. « À la fin, j’allais [même] marcher dans les couloirs », aidé d’un déambulateur. Le cœur artificiel Aeson est relié à quatre batteries portées dans un petit sac. « Elles font fonctionner le cœur et rythment votre vie. Moi, je l’appelais mon poste radio », plaisante Gérard.